شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد عبده يُحيي أول احتفال بليلة رأس السنة في السعودية والان مع التفاصيل

الفنان محمد عبده

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، مجموعة من الصور الدعائية للحفل، تحت عنوان «ليلة عراب الطرب»، حيث يقام الحفل 31 ديسمبر المقبل.

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