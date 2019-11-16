الفنان المصري كريم عبدالعزيز ينتهى من مشاهد أسوان في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين "

السبت 16 نوفمبر 2019

الفنان المصري كريم عبد العزيز

انتهى النجم كريم عبدالعزيز من تصوير مشاهده فى أسوان ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والتى جمعته بكل من الفنان ماجد الكدوانى ودينا الشربينى ونسرين أمين وآخرين، حيث يجسد دورمقدم برامج يناقش فيه القضايا الأسرية فى المجتمع المصرى.

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فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وبطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وتدورأحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال.

ويدخل كريم فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التى تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدورالأحداث فى إطاركوميدى اجتماعى.

يعرض للنجم كريم عبد العزيز حالياً فيلم " الفيل الأزرق 2 " الذى تخطت إيراداته الـ100 مليون جنيه، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، هند صبرى، إياد نصار، شيرين رضا، وآخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج سنيرجى فيلمز.