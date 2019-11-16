أسبوعان تصوير على الانتهاء من آخر مشاهد المسلسل المصري"شبر مية"

السبت 16 نوفمبر 2019

أبطال مسلسل شبر ميه

يصور المخرج طارق رفعت المشاهد الأخيرة فى مسلسل "شبر مية" بالتزامن مع عرضه على قناة DMC، حيث يتبقى أسبوعين تصوير فقط ويتم الانتهاء من آخر مشاهد العمل، حيث تم إنهاء عدد من المشاهد فى الشيخ زايد ويستعد الأبطال للانتقال إلى ديكور آخر هذا الأسبوع وفى نفس الوقت يعمل مخرج على مونتاج الحلقات التى تم الانتهاء منها وتسليمها للقناة العارضة مباشرة.

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مسلسل "شبر مية" تدور أحداثه فى إطار 50 حلقة، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة، وعدد من الأطفال وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

وأضاف: "المسلسل مزيج ما بين الدراما الاجتماعية التى تحمل مشاعر إنسانية والكوميديا الخفيفة، من خلال 3 رجال، لكل منهم شخصية وحدوته خلال الحلقات، أولهم أحمد السعدنى الذى يرفض فكرة الزواج ويتفاجأ بوجود طفل له، ومحمد على رزق الذى توفت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة، ومرد مكرم الذى لم يقدر على تحمل مسؤلية ابنائه فقرر أن يدخل فى علاقة مع امرأة أخرى ويتزوجها.