شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أفلام تسببت فى خسارة 170 مليون دولار لشركة ديزنى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الربع الأول من العام الجارى خسارة فادحة لشركة ديزنى للإنتاج السينمائى، بعد أن تسببت ثلاثة أفلام لها فى خسارة بلغت 170 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة ديزنى إن الخسارة التى شهدتها الشركة جاءت بسبب عدم تبادل الخبرات بينهم وبين أفلام فوكس الشهيرة.

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وكانت الأفلام التى تسببت فى خسارة للشركة هى فيلم Ad Astra للنجم العالمى براد بيت، الذي حصد إيرادات بلغت 124 مليون دولار، بالإضافة إلى فيلم Dark Phoenix المستوحى من سلسلة XMAN الشهيرة والذى حصد إيرادات 252 مليون دولا، الذى أصبح أسوأ فيلم فى السلسلة تحقيقاً للإيرادات.

كما انضم فيلم Stuber بطولة الممثل ديف باتيستا، الذى حصد إيرادات بلغت 35 مليون دولار، ليصبح أقل الافلام تحقيقاً للإيرادات فى الربع الأول من العام الجارى.

وتسعى شركة ديزنى الفترة المقبلة إلى تعويض الخسارة الهائلة التى لحقت بها بسبب أفلام فوكس، عن طريق التعاقد مع العديد من الشركات الأخرى لعرض محتوياتهم عبرمنصتها الرقمية الجديدة التي نجحت فى جمع أكثر من 10 مليون مشترك فى اليوم الأول من بثها تجريبياً.