شاهد.. كيم كارداشيان مع أخواتها كلوي وكورتني من كواليس حفل People's Choice

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها مع أخواتها كلوي وكورتني، حيث تألق الثلاثي معا من خلال ارتدائهن أزياء سهرة مختلفة كل على طريقتها الخاصة. Advertisements وتأتى تلك الصورة التى نشرتها كيم مؤخراً من آخر ظهور لها قبل أيام حين حضرت حفل توزيع جوائز People's Choice وخطفت الأنظار عبر ارتدائها فستانا مميزا، إلا أنها فضلت نشر صورتها مع أخواتها اللاتي حضرت معها تلك المناسبة اليوم.

كيم كارداشيان

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