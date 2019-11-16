شكرا لقرائتكم خبر عن انجى المقدم تبدأ تصوير الفيلم الروائي القصير " باب معزول " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الفنانة إنجى المقدم تصوير الفيلم القصير "باب معزول" وهو فيلم دراما تشويقي يعتمد على قصص حقيقية، ويعد أول بطولة لفيلم قصيرلها. ومن ناحية أخرى تنتظر انجى المقدم عرض فيلمها "رأس السنة" مع النجم إياد نصار من تأليف محمد حفظى والمقرر عرضه فى آخر أسبوع فى شهر ديسمبر المقبل. وفى نفس السياق يعرض للفنانة إنجى المقدم مسلسل "حواديت الشانزليزية" على شاشة on e، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم على رأسهم إياد نصاروداليا مصطفى ومى سليم ودانا حمدان تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وتقدم انجي خلال أحداث المسلسل دورجديد عليها وهي شخصية امرأة لعوب في خمسينيات القرن الماضي .

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