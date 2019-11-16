شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فتحى عبد الوهاب يتصدر الأفيش الجديد لفيلم "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "سينرجى فيلمز" عن أفيش جديد لفيلم "لص بغداد"، تصدره الفنان فتحى عبد الوهاب، وذلك ضمن عمليات الدعاية الخاصة بالفيلم، بعد طرح الأفيش الأول الذى تصدره بطل العمل محمد إمام، على أن تطرح الشركة أفيش لكل بطل من أبطال الفيلم تباعا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفى نفس السياق تعمل شركة "سينرجى فيلمز" على تجهيز البرومو الدعائى للفيلم لطرحه خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء تصوير آخر المشاهد هذا الأسبوع، حيث تم تحديد موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية يوم 4 يناير المقبل للمنافسة به خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

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فتحي عبد الوهاب

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى اطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.