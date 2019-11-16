شكرا لقرائتكم خبر عن خربانة انتي خربانة.. حمو بيكا يستعد لتقديم برنامج عن الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمو بيكا عن خطوة جديدة يحضر لها بعد شهرته في عالم أغاني المهرجانات، وذلك عن طريق استعداده للعب دور المذيع من خلال برنامج يحضر له حالياً، وذلك وفقاً لما أعلنه عبر حسابه علي موقع فيس بوك، وأضاف حمو بيكا صاحب أغنية "خربانة انتي خربانة" أن البرنامج الذى يستعد له سيدور حول الإدمان.

جدير بالذكر أن حمو بيكا ذاع صيته خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تقديمه عدة أغاني من أشهر المهرجانات، حيث حققت تلك الأغاني أرقاما كبيرة على مستوى المشاهدات.

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