شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى منتقدا انتشار المهرجانات: مينفعش التريند يبقى كدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الفنان رامى صبرى انتشار المهرجانات الشعبية فى الفترة الأخيرة، حتى أنها أصبحت تتصدر محركات البحث وتريند مواقع التواصل الاجتماعى.

وكتب رامى صبرى خلال منشور على حسابه الشخصى "فيس بوك": "هى الناس مبقتش بتسمع كويس ليه، هو الجمهور اتغير لدرجة إن شغل المهرجانات بقى بيتسمع أكتر من الأغانى.. هو إيه اللى حصل؟!".

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وتابع رامى: "يعنى يا ريت الجمهور يقدر المجهود والشغل المحترم اللى احنا بنعمله، ومينفعش الترند يبقى مهرجانات.. عيب".

يذكر أن آخر ألبومات رامى صبرى هو "فارق معاك"، واستطاع أن يحقق نجاحا ملحوظا، وضم 12 أغنية، وهى "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كدة"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

وتعاون رامي صبري في ألبومه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين منهم أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامي صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتن وهما "وعجبي"، و"فارق معاك".