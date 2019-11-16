شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوعان تصوير على الانتهاء من آخر مشاهد "شبر مية" والان مع تفاصيل الخبر
مسلسل "شبر مية" تدور أحداثه فى إطار 50 حلقة، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة، وعدد من الأطفال وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.
وأضاف: "المسلسل مزيج ما بين الدراما الاجتماعية التى تحمل مشاعر إنسانية والكوميديا الخفيفة، من خلال 3 رجال، لكل منهم شخصية وحدوته خلال الحلقات، أولهم أحمد السعدنى الذى يرفض فكرة الزواج ويتفاجأ بوجود طفل له، ومحمد على رزق الذى توفت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة، ومرد مكرم الذى لم يقدر على تحمل مسؤلية ابنائه فقرر أن يدخل فى علاقة مع امرأة أخرى ويتزوجها.
كانت هذه تفاصيل خبر أسبوعان تصوير على الانتهاء من آخر مشاهد "شبر مية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.