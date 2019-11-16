زينب فياض ابنة هيفا وهبي تعلن وفاة جدها

كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 08:53 مساءً - نشرت زينب نصر فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي، نعيًا عبر خاصية “الستوري”، على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، تنعى خلاله جدها من والدها، وهو زوج عمة الفنانة هيفاء وهبي.

وكتبت زينب على إحدى الصور: “فقدت اليوم جدي، فقدت اليوم قدوتي، فقدت أعز الناس على قلبي، فقدت الشخص اللي كبرت وربيت على أيده، فقدتك يا أبا الكل”.

ونشرت زينب صورة تجمع ابنتيها بجدها، وعلقت: “رح تضل بقلبي للأبد”.

يذكر أن هيفا وهبي تزوجت من رجل الأعمال اللبناني نصر فياض في بداية التسعينيات، وهو ابن عمتها، ثم انفصلت عنه 1998.