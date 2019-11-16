ياسمين صبري ترد على السخرية منها

كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 08:53 مساءً - تعرضت الممثلة المصرية ياسمين صبري إلى هجوم شرس من متابعيها بسبب انتشار فيديو لها الى جانب الممثلة إسعاد يونس خلال الحلقة التي ظهرت فيها ببرنامج “صاحبة السعادة”.
وعلّق احد متابعيها على الفيديو “ضحك السنين مع ياسمين صبري” وهو الأمر الذي دفعها للردّ على الفيديو بسخرية قائلة :””والله العظيم أنا بحبكم جدا”.
يذكر أن ياسمين صبري قد أثارت الجدل خلال الحلقة وخصوصاً بالرد على السؤال الخاص بمواصفات شريك حياتها.
وكانت آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل “حكايتي” الذي شارك في بطولته احمد صلاح حسني وأحمد بدير من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.
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