هيو جاكمان بالبورنس فى الشارع.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات المصورين مجموعة من الصور للنجم والممثل الأمريكي هيو جاكمان، وهو في كواليس تصوير فيلمه الجديد Reminiscence، حيث ظهر هيو وهو يرتدي البورنس الأبيض ويحمل في يده وجبة غداء بولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية، والعمل من إخراج ليزا جوي و بطولة دانيال وو و أنجيلا سارافيان و كليف كورتس و ريبيكا فيرغسون و ناتالي مارتينيز و شينان كول.

وكان آخر أعمال النجم العالمي البالغ من العمر 51 عاما، مشاركته في بطولة فيلم الأنيمشن والمغامرة والكوميديا Missing Link والذي يدور حول السير ليونيل فروست صاحب الشخصية الكاريزمية المحقق الأول في عالم من الأساطير والوحوش، والمشكلة هي أنه لا يوجد أيا من أقرانه من ذوي العقلية متناهية الصغر في المجتمع يدركون ذلك، والفرصة الأخيرة للسيد ليونيل لقبوله فى هذه النخبة هي مغامرة جديدة تعتمد على السفر إلى شمال غرب المحيط الهادئ في أمريكا لإثبات وجود مخلوق أسطوري، وبقايا حية من سلالة الإنسان البدائية.

ويشارك في بطولة الفيلم زوي سالدانا، هيو جاكمان، تيموثي اوليفانت، إيما طومسون، زاك جاليفياناكيس، ستيفن فراي، مات لوكاس، أمريتا أشاريا، ديفيد وولامز، ومن تأليف وإخراج كريس بتلر.