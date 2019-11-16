- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 60مليون دولار.. فيلم "الجوكر" يكسر حاجز المليار في الإيرادات العالمية والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
فيلم joker
دخل فيلم Joker نادي الأفلام التي كسرت حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي، ليصبح أول فيلم مصنف "للكبار فقط" يكسر هذا الحاجز.
وحقق الفيلم، وهو قصة سوداوية من إنتاج شركة WB عن العدو اللدود للرجل الوطواط Batman، إيرادات قيمتها مليار دولار رغم عدم عرضه في الصين، التي من المتوقع أن تصبح أكبر سوق للأفلام في العالم العام المقبل.
ويجسد الممثل يواكين فينكس في الفيلم دور رجل وحيد مريض نفسياً يصبح مشهوراً بالصدفة بعد ارتكاب عمل عنيف. ولاقى الفيلم استحسان النقاد مع افتتاحه في أوائل أكتوبر تشرين الأول، لكنه فجر الجدل في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أنه يشجع على العنف.
وكان أقرب منافسين للفيلم على هذه الفئة هما الجزء الثاني والأول من فيلم Dead Pool اللذين حققا إيرادات بلغت 785 مليون دولار و783 مليون دولار على التوالي.
ووفقاً لمجلة Forbes فإن الفيلم أيضاً هو الأعلى ربحاً على الإطلاق بين الأفلام المقتبسة عن الكتب المصورة في ضوء ميزانيته التي لا تتجاوز 60 مليون دولار. ويرجع السبب في الإقبال على الفيلم إلى التركيز على الشخصية الرئيسية وليس على المؤثرات الخاصة ومشاهد الحركة.
كانت هذه تفاصيل خبر بتكلفة 60مليون دولار.. فيلم "الجوكر" يكسر حاجز المليار في الإيرادات العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.