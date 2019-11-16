بتكلفة 60مليون دولار.. فيلم "الجوكر" يكسر حاجز المليار في الإيرادات العالمية

السبت 16 نوفمبر 2019

فيلم joker

دخل فيلم Joker نادي الأفلام التي كسرت حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي، ليصبح أول فيلم مصنف "للكبار فقط" يكسر هذا الحاجز.

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وحقق الفيلم، وهو قصة سوداوية من إنتاج شركة WB عن العدو اللدود للرجل الوطواط Batman، إيرادات قيمتها مليار دولار رغم عدم عرضه في الصين، التي من المتوقع أن تصبح أكبر سوق للأفلام في العالم العام المقبل.

ويجسد الممثل يواكين فينكس في الفيلم دور رجل وحيد مريض نفسياً يصبح مشهوراً بالصدفة بعد ارتكاب عمل عنيف. ولاقى الفيلم استحسان النقاد مع افتتاحه في أوائل أكتوبر تشرين الأول، لكنه فجر الجدل في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أنه يشجع على العنف.

وكان أقرب منافسين للفيلم على هذه الفئة هما الجزء الثاني والأول من فيلم Dead Pool اللذين حققا إيرادات بلغت 785 مليون دولار و783 مليون دولار على التوالي.

ووفقاً لمجلة Forbes فإن الفيلم أيضاً هو الأعلى ربحاً على الإطلاق بين الأفلام المقتبسة عن الكتب المصورة في ضوء ميزانيته التي لا تتجاوز 60 مليون دولار. ويرجع السبب في الإقبال على الفيلم إلى التركيز على الشخصية الرئيسية وليس على المؤثرات الخاصة ومشاهد الحركة.