حمادة هلال يكشف حقيقة زواجه الثاني بصورة مع طفلة!

متابعة بتجـــــــــرد: كشف الفنان المصري حمادة هلال، عن موقف محرج تعرض له أمام زوجته وأولاده، عندما تم تداول صورة له على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يقبل فتاة رضيعة شديدة الجمال وقيل إنها ابنته.

ونشر حمادة الصورة المتداولة له عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “بسم الله ما شاء الله على ‏جمال البنوتة القمر دي، وطبعًا مش ولد زي ما الناس فاكرة وكاتبة في الأخبار إنه ابني”.

وأضاف: “بس ربنا يحفظها ‏ويخليها لأهلها هي مش بنتي بس الصورة دي عملتلي مشاكل مع ولادي وافتكروني متجوز على مامتهم ‏ومخلف من وراهم”.‏

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وتابع: “بس طبعًا ربنا يخليلي مراتي وولادي وربنا يحفظ البنوتة الجميلة دي وبرجع أقول تاني لكل المواقع دي ‏مش بنتي”.‏

وتزوج حمادة هلال من الفلسطينية أسماء سميح في عام 2010، ولديه منها طفلين، هما “إرما” و”يوسف”.

وكان حمادة هلال قد تعاقد على تقديم عمل درامي في موسم رمضان المقبل، مع شركة سينرجي والتي قدم معها آخر أعماله الدرامية “ابن أصول”.

ويعقد حمادة جلسات عمل مكثفة مع المؤلف والسيناريست أحمد أبواليزيد من أجل الوقوف على تفاصيل القصة الدرامية، حيث استقروا عليه بشكل نهائي. ومن المقرر أن يبتعد حمادة هلال في عمله الدرامي المقبل عن تيمة الأعمال الاجتماعية التي قدمها مؤخرًا.