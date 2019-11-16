أكشاي كومار يصاب بجروح وديبيكا بادوكون تسقط مريضة

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أنّ البعض من نجوم بوليوود لا يحالفهم الحظ أثناء التصوير أو في مناسبات خاصة، فقد أفادت مصادر صحافية عن إصابة النجم أكشاي كومار Akshay kumar بجروح أثناء تصوير آخر أفلامه Sooryavanshi، كما أنّ النجمة ديبيكا بادوكون Deepika Padukone بدت مريضة في إحدى صورها مؤخرًا”.

وفي التفاصيل، فقد شارك أكشاي كومار مؤخرًا أول لمحة عن أغنية “فيلهال” التي تضم شقيقة الفنانة كريتي سانون، نوبور سانون. وبمجرد مشاركة اللقطات، قارنها الكثيرون من الناس مع مشهده مع كاترينا كييف من فيلمهما، ناماستي لندن.

وفي وقت لاحق، انتقل كومار إلى صفحته على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، لتبادل مقطع فيديو مع كاترينا كيف Katrina Kaif النجمة المشاركة في Sooryavanshi.

وفي مقطع الفيديو نفسه، شوهد أكشاي وهو يضع ضمادة على ساعده، حيث أكد مصدر على إصابته في كواليس تصوير فيلم Sooryavanshi.

وقال اختصاصي في العلاج الطبيعي يعالج أكشاي: “لقد شدّ عضله في الذراع الأيسر.” حيث قام الاختصاصي بمعالجته في المناطق المتأثرة، واستمر كومار في التصوير.

وعن جانبه الشخصي، احتفل كومار وهو – الأكثر نجاحًا على الإطلاق بين مشاهير بوليوود- بعامه الـ52 الذي صادف في التاسع من شهر سبتمبر الماضي.

أما الفنانة ديبيكا بادوكون فقد شاركت مؤخرًا، بحفل أحد الأصدقاء برفقة زوجها النجم رانفير سينغ Ranveer Singh، حيث تناقلت منصات التواصل والمواقع الفنية، صورًا لهما من داخل الحفل، تظهر فيها وهي ترقص وزوجها في خفة وسعادة.

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لكن، يبدو أنّ الحالة التي ظهرت عليها بادوكون من التألق والحيوية، انعكست عليها سلبًا، حيث سقطت مريضة بشكل مباشر عقب انتهاء حفلتها.

وشاركت ديبيكا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستقرام، صورة بدت فيها بحالة كبيرة من الإعياء، حيث علقت أيضًا ميزان حرارة بالقرب من فمها، لتُلمّح إلى أنها قد تكون في درجة حرارة عالية.

وفي سياق مختلف، كانت بادوكون قد أثارت الشكوك والتساؤلات حول حملها من زوجها، بعد أن انضمت إلى جلسة دردشة مع زوجها على حسابه في انستقرام، وخاطبته بـ”بابا”.

عدد كبير من محبي ومتابعي الثنائي، أصيبوا لفترة قصيرة بحالة من الارتباك، والكثير منهم تكهنوا بما إذا كانت الممثلة حاملًا.

وكتبت ديبيكا “مرحبا دادي”، بعد انضمامها إلى جلسة إنيستا على صفحة رانفير، ونشرت التعليق مع رمز تعبيري عن رضيع ورموز تعبيرية للقلب، وأجاب رانفيير قائلًا “هاي بيبي”.

على جبهة العمل، تصور ديبيكا فيلم Chhapaak للمخرجة مغنا غولزار، والذي يتناول حياة الناجية من الهجوم الحمضي لأكشمي أغاروال.