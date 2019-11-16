تحية من شيرين عبد الوهاب إلى الشعب اللبناني من السعودية

متابعة بتجــــــــــرد: إنتشر للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، من حفلتها التي أحيتها في موسم الرياض في المملكة العربية السعودية مؤخرًا.

وتظهر شيرين في الفيديو وهي تغنّي للمرة الأولى “يا بتفكر يا بتحس” في حفلة لها منذ طرحها شارةً لمسلسل “خمسة ونص” الذي عرض خلال موسم رمضان 2019.

وكان لافتاً أنها ختمت الأغنية بتحية وجّهتها إلى لبنان والشعب اللبناني، فقالت: “تحية كبيرة للبنان وشعب لبنان وإن شاء الله يا رب يكون معاهم”.