فن ومشاهير

تحية من شيرين عبد الوهاب إلى الشعب اللبناني من السعودية

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

Advertisements

متابعة بتجــــــــــرد: إنتشر للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، من حفلتها التي أحيتها في موسم الرياض في المملكة العربية  مؤخرًا.

وتظهر شيرين في الفيديو وهي تغنّي للمرة الأولى “يا بتفكر يا بتحس” في حفلة لها منذ طرحها شارةً لمسلسل “خمسة ونص” الذي عرض خلال موسم رمضان 2019.

وكان لافتاً أنها ختمت الأغنية بتحية وجّهتها إلى لبنان والشعب اللبناني، فقالت: “تحية كبيرة للبنان وشعب لبنان وإن شاء الله يا رب يكون معاهم”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحية من شيرين عبد الوهاب إلى الشعب اللبناني من السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا