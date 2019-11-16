هل يمنع عمرو يوسف زوجته كندة علوش من العودة إلى التمثيل؟

متابعة بتجــــــــــرد: في مقابلة تلفزيونية، تحدثت الممثلة السورية كندة علوش عن الأخبار التي تردّدت خلال الفترة الماضية حول منع زوجها الممثل المصري عمرو يوسف لها من العودة إلى الساحة الفنية وذلك بسبب غيابها لفترة عامين عن المشاركة في أي عمل تمثيلي.

ونفت كندة هذه الأخبار تماماً، مؤكّدة أنّ غيابها جاء بناء على قرار منها بعد الحمل وإنجابها ابنتها حياة.

وقالت علوش خلال برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي: “الناس الوحشة اللي بتقول دا قعّدها وبطّلها تمثل، أحب أقولهم إن أول سنة جواز بتبقى صعبة، لذا قررت الابتعاد عن العمل في أول عام بعد جوازي، عشان كل وقتي يكون لزوجي وبيتي وطاقتي تبقى بشكل كامل مع البيت، وبعد الحمل والولادة غبت عشان كان لازم أبقى موجودة مع بنتي، الأمومة مقدسة بكل معنى الكلمة”.