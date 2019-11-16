ياسمين صبري بإطلالة ملتهبة في المالديف – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: اختارت الفنانة المصرية ياسمين صبري جزر المالديف كوجهة سياحية لها، حيث تمضي هناك وقتها على شواطئ البحر الخلابة.
وحرصت ياسمين صبري على مشاركة يومياتها من جزر المالديف مع جمهورها ومتابعيها على تطبيق انستجرام، فنشرت مجموعة من الصور لها ظهرت فيها بإطلالة ملتهبة كحورية البحر.
ففي حين اكتفت ياسمين بوصف مكان تواجدها بالـ “جنّة”، أطلّت على متابعيها بلوكٍ صيفي بامتياز وهو عبارة عن فستانٍ طويل باللون الأصفر أظهر جمالها وأنوثتها.
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