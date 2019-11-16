نادين نجيم تضجّ جمالًا في دبي والجمهور يستقبلها بهتافات الحبّ

متابعة بتجــــــــــرد: التقت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور ومحبّيها في مدينة دبي، في جلسة مميّزة جمعتها مع خبير التجميل الشهير Ariel Tejada بعد ظهر يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ووصلت نادين إلى “سيفورا دبي مول”، حيث كان بانتظارها حشد كبير من محبّيها، فاستقبلوها بهتافات الحبّ وموجات التصفيق التي أعربوا من خلالها عن سعادتهم بتواجدها معهم.

تألقت نادين في هذه المناسبة بإطلالة كاجوال، فبدت بغاية الأناقة بفستان قصير وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها فسرقت الأنظار بجمالها واحتشد حولها المصورون لالتقاط أجمل الصور التذكارية لها مع محبّيها.

وشاركت نادين نسيب نجيم الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور من هذا اللقاء، وأشارت في تعليقها عليها إلى سعادتها بلقاء محبّيها فكتبت: “!!! شكراً كتير لوجودكم معنا كتير انبسطت فيكم بحبكم كتير”.

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على صعيد آخر، تتحضّر نادين نسيب نجيم لمسلسل جديد يجمعها مع الممثل قصي خولي لرمضان 2020، ومن المقرر أن يبدأ التصوير أواخر العام الجاري.

وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.