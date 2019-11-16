رنا محمود تؤكد أن التمثيل مع أحمد عز في "ولاد رزق٢" له مذاق خاص

أعربت الفنانة رنا محمود عن سعادتها بنجاح تجربتها السينمائية الأولي مع النجم أحمد عز في فيلم " ولاد رزق ٢"، مؤكدة أنها كانت بمثابة انطلاقة قوية لها في عالم التمثيل ومشوارها الفني من خلال دورها التي ظهرت به في الفيلم.

وعن الفيلم، قال إن «هناك تحديات كثيرة واجهتها فيه من خلال دور "صفية" مديرة أعمال باسم سمرة " عباس الجن" والتي كانت تستقبل أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي في المشاهد التي جمعتهم في قصر المسعود»، مشيرة إلى أن التمثيل مع أبطال الفيلم له طعم ومذاق خاص.

يذكر أن رنا محمود فنانة سورية من أصل روسي وحصلت علي الجنسية المصرية ولكنها استقرت في مصر أعقاب الثورة السورية.

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