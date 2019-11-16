القاهرة – لايف ستايل
أعربت الفنانة رنا محمود عن سعادتها بنجاح تجربتها السينمائية الأولي مع النجم أحمد عز في فيلم " ولاد رزق ٢"، مؤكدة أنها كانت بمثابة انطلاقة قوية لها في عالم التمثيل ومشوارها الفني من خلال دورها التي ظهرت به في الفيلم.
وعن الفيلم، قال إن «هناك تحديات كثيرة واجهتها فيه من خلال دور "صفية" مديرة أعمال باسم سمرة " عباس الجن" والتي كانت تستقبل أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي في المشاهد التي جمعتهم في قصر المسعود»، مشيرة إلى أن التمثيل مع أبطال الفيلم له طعم ومذاق خاص.
يذكر أن رنا محمود فنانة سورية من أصل روسي وحصلت علي الجنسية المصرية ولكنها استقرت في مصر أعقاب الثورة السورية.
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كانت هذه تفاصيل خبر رنا محمود تؤكد أن التمثيل مع أحمد عز في "ولاد رزق٢" له مذاق خاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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