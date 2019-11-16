رامي جمال يُحضر مفاجأة لجمهوره

يستعد النجم رامى جمال، لتقديم دويتو غنائي جديد مع زوجته المطربة "ناريمان"، بأغنية تحمل اسم "نرجع إيه"، وهى من ألحان رامى جمال، وكتبها الشاعر "أحمد المالكي".

ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة، ليتم طرحها قبل نهاية ٢٠١٩.

وكانت أخر ألبوماته، بعنوان "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها وتعاون فيه مع عدد كبير من نجوم صناع الأغنية في مصر والوطن العربي.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

رامي جمال يوجه الشكر لجمهوره على دعمهم له في مرضه

تامر أمين يشيد بدور أنغام في إخراج رامي جمال من عزلته