القاهرة – لايف ستايل تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوى لتنظيم مهرجانها المحبب "مهرجان الشوكولاتة" فى دورته السابعة عشر فى الفترة ما بين 20 لـ 30 نوفمبر. وتوعد الساقية زائريها إن في هذا العام سيشهدوا مفاجآت وفعاليات عديدة فى مهرجان الشوكلاتة. من أبرز هذه الفعاليات هو تقديم مسرحية عرائس جديدة لأول مرة على مسرح الساقية للعرائس وهى مسرحية "سليم وسليمة" من تأليف واخراج المهندس عبدالمنعم الصاوى بالتعاون مع "مبادرة نستله أجيال سليمة ، بالإضافة لعروض سرك وورش عمل وفقرات غنائية وسينمائية تناسب جميع الأعمار. وسيتواجد طول فترة المهرحان سوق الشوكولاتة المليء بالمفاجآت التى يحبها الكبار والصغار معًا. Advertisements قد يهمك ايضاً: طرح الإعلان الدعائي النهائي لمسرحية "عبد الموجود ع الداون لود" "الطووالأسورة" ضمن المسابقة الرسمية لأيام قرطاج المسرحية في تونس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ساقية الصاوي تستعد لإنطلاق مهرجان الشوكولاتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.