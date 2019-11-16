مروان حامد يؤكد أن "كيرة والجن" فيلم أكشن من زمن الاحتلال الإنجليزي

بداء المخرج مروان حامد تحضيرات مكثفة لفيلمه الجديد "كيرة والجن"، بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز، والمقرر عرضه في موسم عيد العام المقبل.

وقال حامد، إنه يضع فيلمه الجديد بين أفلام الأكشن، إبان ثورة 1919، مضيفاً أن أحداث الفيلم تُبرز عظمة المصريين في تلك الفترة، وتصديهم للاحتلال الإنجليزي عن طريق المقاومة الشعبية.

ورفض مخرج الفيلم كشف أي تفاصيل عن الفيلم، بدعوى أنه لايزال في طور التحضيرات الأولية.

يذكر أن فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

محامي عز يؤكد ننتظر قرار النيابة في اعتداء شقيقة زينة عليه

أحمد فهمي يقترب من انتهاء تصوير "العارف" مع أحمد عز