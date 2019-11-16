شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال حلمى بكر عن الموسيقار جمال سلامة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموسيقار حلمى بكر إن الموسيقار جمال سلامة تفوق على نفسه فى الأغنية الدينية أو التتر الدينى، فهو أول من استخدم البيانو فى مقدمة الأغانى الدينية.

وأضاف بكر، خلال لقائه ببرنامج "عظمة يا فن" المذاع على الفضائية المصرية، أن جمال سلامة تفوق على نفسه باستخدام البيانو واستطاع أن يحدث عملية ثراء على التتر الدينى، حتى أنها وصلت إلى المستمع العادى وبمجرد سماعها يشعر بأنه تعايش مع روحانية الأغنية الدينية.

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وكان الموسيقار جمال سلامة قد خرج مؤخرا من العناية المركزة بمستشفى المعادى العسكرى، بعد استقرار حالته الصحية.

وزارت المطربة سميرة سعيد الموسيقار جمال سلامة للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التى ألمت به، ورافقها فى الزيارة الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، والفنانة نهال عنبر، كما تواجدت أثناء الزيارة زوجته السابقة وفاء بنانى.

الزيارة تمت داخل منزل الموسيقار جمال سلامة بحي الزمالك، وأكدت سميرة سعيد أن علاقة صداقة وطيدة تمتد لسنوات طويلة تجمعها به، كما أن رصيدها من الأغانى الناجحة يضم عدداً كبيراً من إبداعاته منها "إحكى يا شهرزاد"، و"مش حتنازل عنك"، و"قال جانى بعد يومين"، و"واحشنى بصحيح"، و"سيبنى لوحدى"، و"تعبك راحة"، و"آه لو منتش حبيبى".