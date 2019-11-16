محمد صبحى وفرقته فى الاستوديو لتسجيل أغنيات "أنا والنحلة والدبور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الفنان محمد صبحى وفرقته "استوديو الممثل" الاستوديو لتسجيل أغنيات وموسيقى مسرحيته "أنا والنحلة والدبور"، المقرر افتتاحها يوم 28 نوفمبر الجارى بمدينة سما سنبل، لتكون أول مسرحية تعرض على المسرح الجديد الذى تم بناؤه مؤخرا . مسرحية "أنا والنحلة والدبور" من بطولة وإخراج محمد صبحى، تأليف أمين فتيحة، ويشارك فى بطولتها سماح السعيد وعبد الرحيم حسن وعبير فاروق. يذكر أن النجم محمد صبحى سيحتفل قريبًا باليوبيل الذهبى لإنشاء فرقته المسرحية "أستوديو الممثل"، فقد مر 50 عامًا على بداية أولى عروضها عام 1969، وسيكرم خلال تلك الاحتفالية كل الذين خرجوا من مدرسة محمد صبحى المسرحية، فى كل عناصر العمل المسرحى، من ممثلين ومؤلفين ومصممى ديكور وملابس وإضاءة واستعراضات، سواء من هم على قيد الحياة أو من الذين رحلوا، تحت عنوان "محمد صبحى.. 50 سنة مسرح".

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