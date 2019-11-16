شكرا لقرائتكم خبر عن الأبطال الخارقون يعرقلون The Irishman فى الوصول للأوسكار بعد هجوم سكورسيزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن يعلم المخرج العالمى مارتن سكورسيزى أن تصريحاته الهجومية ضد سلسلة أفلام مارفل وعالم الأبطال الخارقين، يمكنها أن تعرقل سير فيلمه الجديد The Irishman، نحو حصد جائزة الأوسكار فى دورته القادمة.

وبدأت حملات جمهور الأبطال الخارقين من مختلف أنحاء العالم بالتأثير سلباً على مسيرة الفيلم الذى يشارك فى بطولته الممثل العالمى روبرت دى نيرو والممثل العالمى آل باتشينو، فبعد أن وصف سكورسيزى أفلام عالم مارفل بأنها لا تنتمى للسينما الحقيقية خرجت العديد من الأصوات تطالبه بالاعتذار عن تصريحاته الهجومية التى طالت الأفلام الشهيرة التى تتمتع بالأرقام القياسية.

فبعد الهجوم الذى طال المخرج صاحب جائزة الأوسكار، قرر كتابة مقال نشر فى جريدة الديلى ميل البريطانية مكون من 1500 كلمة هجومية أخرى ضد أفلام الأبطال الخارقين وعالم مارفل، لتتصاعد أفواه المعارضين لتلك التصريحات مرة أخرى لتطالبه بالاعتذار وسحب فيلمه من سباق الأوسكار القادم.

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وسلط سكورسيزي الضوء في مقاله على الايرادات القياسية التي حققتها سلسلة أفلام عالم مارفل البالغة 23 فيلماً برصيد إيرادات 22 مليار دولار، مشيراً إلى ان التصنيفات العمرية الغير محددة لمشاهدة تلك الأفلام هي السبب وراء تلك الإيرادات الضخمة.

وعلى صعيد متصل، فقد حصل فيلم الخيال العلمي Black Panther، على جائزة الاوسكار العام الماضي كأفضل تصوير، ليصبح أول فيلم رسوم متحركة يحصد جائزة فى سباق الأوسكار، مما يبرز التأثير المدوى لنوعية تلك الأفلام فى عالم السينما، ومشاركتها المستقبلية فى جوائز السينما الحقيقة مثل الأوسكار، لتكسر الصورة التقليدية التي رسمها عمالقة الدراما فى تقييم الأعمال السينمائية التى تقتصر فقط على الدراما ولم تبرر عمليات المونتاج الهائلة والمؤثرات البصرية التي أصبحت تتمتع بشعبية هائلة من قبل الجمهور.



مارتن سكورسيزي في كواليس فيلمه The Irishman

وفى تقرير نشرته صحيفة فارتي، أشارت فيه إلى أن التصريحات التي يطلقها المخرج العالمي مارتن سكورسيزي اتجاه أفلام عالم مارفل، ستؤدي إلى عرقلة فيلمه The Irishman من الفوز بجائزة الاوسكار للدورة القادمة، وتطالبه بالتحلي بالهدوء لعدم المخاطرة بمجهود الثنائي العالمي روبرت دي نيرو وآل باتشينو في بطولة الفيلم.

فيلم The Irishman من بطولة روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبي كانافالي، راي رومانو، هارفي كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان، وهو انتاج مستقل لشركة نتفليكس، بتكلفة وصلت لـ 180 مليون دولار، ومن المقرر عرضه يوم 27 نوفمبر الجارى.