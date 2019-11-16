شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد رمضان يجمع إيتو ولويس فيجو فى صورة بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم محمد رمضان، اليوم السبت، صورة له عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك" جمعته بأساطير كرة القدم لويس فيجو نجم منتخب البرتغال وريال مدريد الأسبق، وصامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون وبرشلونة الإسبانى الأسبق، وذلك خلال تواجدهم بالمغرب للمشاركة فى المباراة الودية التى شهدتها مدينة العيون المغربية بين "نجوم أفريقيا" و"نجوم العالم". وتواجد "رمضان" مؤخرًا فى المغرب لتصوير كليب أغنيته "السلطان" من كلمات وتوزيع أمير شيكو، وإخراج حسام الحسينى، كما طرح رمضان أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "مانى" على قناته الرسمية يوتيوب، وتقول كلمات الأغنية: "هننكلم بالمانى خد كاش مابيفرقش مابيهمناش حب الناس هو اللى عاش معايا هتشوفوا الاندهاش".

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