شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يحيى حفلا غنائيا فى بورسعيد 22 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم حمادة هلال حفلا غنائيا فى أحد منتجعات مدينة بورسعيد، وذلك يوم 22 نوفمبر الحالى، ومن المقرر أن يقدم هلال أحدث أغنياته أبرزها: "أشرب شاى والناس الحلوة".

وأحيا النجم حمادة هلال يوم 21 سبتمر الماضى آخر حفلاته داخل مدينة المنصورة، خلال حفل كبير داخل نادى جزيرة الورد، إذ حرص على حضوره الآلاف من الجمهور.

من ناحية أخرى يتعاون النجم حمادة هلال خلال الفترة المقبلة مع الشاعر عوض بدوى فى أغنية جديدة تحمل اسم "الدنيا غلابة" وهى من ألحان أشرف سالم، فيما أكد بدوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سعيد بالعمل مع هلال لأنه يتميز بصوت قوى ومميز.

جدير بالذكر أن حمادة هلال مرشح للفوز بجائزة أفضل مطرب فى أفريقيا عن عام 2019 من قبل مؤسسة جوائز الموسيقى الأفريقية Afrima، بالإضافة إلى جائزة أخرى ممثلة فى "تغير وثورة محتوى الأغنية الأفريقية" لعام 2019.