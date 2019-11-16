شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصطفى حجاج يتألق فى حفل جماهيرى بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وقدم حجاج العديد من أغانيه المميزة التى أشعلت حماس الجمهور، منها "خطوة - زحمة حياتى - يا لوز مقشر - الوجع - مبحنلهاش - أنا بتقطع من جوايا - اللى يقدر يتقدر - 100 وش"، بالإضافة إلى بعض أغانى ألبومه الجديد "هتزهزه - أنا موجود - بناقصه".
يذكر أن ألبوم "هتزهزه" يضم 11 أغنية يتم طرحها على طريقة السينجل على فترات، كما طرح حجاج آخر أغنياته من الألبوم وهى "أنا موجود"، حيث حققت نحو مليون و200 ألف مشاهدة بعد ثلاثة أسابيع من طرحها على موقع يوتيوب.
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