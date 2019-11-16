شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل.. "البرنس" لـ محمد رمضان أول مسلسل فى رمضان تكتمل صفوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة "سينرجى" الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى دراما رمضان المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى، الذى بدأ كتابة الحلقات الأولى من المسلسل، حيث أوشك على الانتهاء من كتابة جزء كبير من سيناريو وحوار المسلسل، وبعد تعاقده رسميًا على إخراج وكتابة المسلسل يعد سامى أول مخرج يجمع بين التأليف والإخراج فى آن واحد بالدراما المصرية.

ودخل مخرج العمل معسكرا مغلقا داخل أحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر لكتابة باقى الحلقات، من أجل البدء فى التصوير مباشرة، حيث يعقد حاليًا جلسات عمل مكثفة للاستقرار على الشكل الأخير قبل انطلاق التصوير المقرر له مطلع شهر ديسمبر المقبل على أقصى تقدير، وبالتزامن مع كتابة العمل، وضع محمد سامى قائمة بأسماء الممثلين للتوقيع الرسمى معهم من قبيل الشركة المنتجة، كما انتهى فريق الإخراج من معاينة أماكن التصوير، حيث يعمل الفريق حالياً على تفريغ الحلقات وملامح الشخصيات، كما استقرت الاستايلست الخاص بالمسلسل على الشكل النهائى لملابس الأبطال.

مسلسل "البرنس" أول الأعمال التى اكتملت صفوفها فى السباق الرمضانى، حيث تعاقدت الشركة المنتجة مع عدد كبير من نجوم العمل، وهم أحمد زاهر، غادة عادل، روجينا، إدوارد، عبد الرحمن أبو زهرة، صفاء الطوخى، محمد علاء جمايكا، وآخرون، ومن المقرر أن تبرم الشركة عدة تعاقدات خلال الأيام المقبلة مع عدد من الممثلين، كما يظهر عدد من ضيوف الشرف خلال أحداث المسلسل تباعًا.

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"البرنس" اسم نهائى للعمل، الذى يشهد ثانى تعاون بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة بحسب تصريحات المخرج محمد سامى لـ"الخليج 365".

محمد سامى مخرج موهوب قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، منها مع سبق الإصرار، الأسطورة، ولد الغلابة، وغيرها، وأصر سامى هذا العام على تقديم تيمة شعبية جديدة ومختلفة، تحتوى على الدراما والتمثيل بعيدة عن الأكشن، التى تتناول قضايا اجتماعية منها قضية الإرث والعائلات وخلافه، وهو النوع الدرامى الذى يلتف حوله أغلب الجمهور، خاصة الخوض فى تجارب حقيقية تهم كل عائلة وبيت مصرى.

آخر أعمال المخرج محمد سامى مسلسل "ولد الغلابة" وشارك فى بطولته النجوم أحمد السقا، ومى عمر، وإنجى المقدم، وكريم عفيفى، وريم سامى، وهبة مجدى، وآخرون، تأليف أيمن سلامة.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "زلزال" وشارك فى بطولته حلا شيحة، وأحمد صيام، وماجد المصرى، ومنى عبد الغنى، وآخرون، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى.