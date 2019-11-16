خاص| محمد حاتم عن "ممالك النار": "أنا صديق طومان باي في الطفولة.. وجذبني روعة السيناريو والإنتاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشف الفنان محمد حاتم عن دوره في مسلسل ممالك النار، موضحا أنه يقدم شخصية جمال الكاتب، وهي شخصية من خيال المؤلف.

وأضاف حاتم، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن شخصيات المسلسل تنقسم إلى حقيقية، وأخرى أدخلها المؤلف في السياق الدرامي للعمل.

وأشار إلى أن "الكاتب" يلتقي طومان باي، في صغرهما، وتدور الأحداث، وكل منهما يذهب في طريق، فـ"طومان باي" يأخذ المسلك العسكري، بينما "الكاتب" يعمل في ديون الإنشاء، المسؤول عن الرسائل المتبادلة بين السلطان والآخرين.

وأكد أن أهم ما حمسه للدور وهو جودة السيناريو، لافتا إلى أن المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، كتب الشخصيات سواء التاريخية أو الخيالية بعناية من "لحم ودم"، وكذلك الصراع على السلطة والعرش، موضحا أن ما حمسه أيضا هو أن شركة الإنتاج وصاحبها "ياسر حارب" حاولوا تقديم عمل على مستوى آخر من الجودة والإبهار، مشروع ينافس في العالم كله، وليس الوطن العربي فقط.

وأوضح أن التعامل مع طاقم أجنبي، وكذلك التصوير في تونس، منحه خبرات كبيرة.

وعن التعامل مع مخرج العمل الإنجليزي بيتر وبير، أوضح أنه استفاد بشكل كبير، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه لا يوجد فارق بين المخرج الأجنبي أو العربي، فالأمر يتعلق بأن يكون المخرج جيد ويقوم بعمله بشكل جيد.

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المسلسل من بطولة خالد النبوي ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا ومنى واصف وعبدالمنعم عمايري وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن المقرر بدء عرضه يوم 17 نوفمبر الجاري على جميع قنوات mbc، ومن إنتاج جينوميديا للمنتج الإماراتي "ياسر حارب".

ويتناول المسلسل، الذي تم تصويره في تونس، في إطار تاريخي الحقبة الأخيرة لدولة المماليك، وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية.

وكان محمد سليمان، مؤلف العمل، قد أوضح في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن المسلسل معركة وعي ضد التزييف التركي للتاريخ العثماني دون فبركة أو شعارات، مشيرا إلى أنه الإنتاج الأضخم في الشرق الأوسط، وتم الاستعانة بمستشار هوليوودي في كتابة السيناريو.

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