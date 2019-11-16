صورة| رامي صبري للجمهور: "ماينفعش أغاني المهرجانات تتصدر.. عيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

هاجم الفنان رامي صبري الجمهور، بسبب تصدر أغاني المهرجانات للمشهد.

وكتب صبري، عبر حسابه على فيس بوك: "هي الناس مبقتش بتسمع كويس ليه،

هو الجمهور اتغير لدرجه إن شغل المهرجانات بقي بيتسمع أكتر من الأغاني، هو ايه اللي حصل!".

وأضاف: "يعني يا ريت الجمهور يقدر المجهود والشغل المحترم اللي احنا بنعمله مينفعش الترند يبقي مهرجانات! عيب".

يذكر أن رامي طرح أغنيته الجديدة "وبقابل ناس"، سبتمبر الماضي، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

