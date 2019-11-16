أنوشكا لـ"الخليج 365": "اطمني" تجربة مليئة بالأحاسيس و"الفارس" لم يكتمل بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكدت الفنانة أنوشكا، أنها تواصل تصوير عدد من المشاهد الخارجية في مسلسل "اطمني"، مشيرة إلى أنه اسم مؤقت.

وقالت أنوشكا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حدوتة العمل التي كتبها المؤلف أحمد صبحي رائعة وظريفة للغاية، واجتماعية مليئة بالأحاسيس، وهذا ما جذبها بقوة للموافقة عليها، خاصة أنها تجد نفسها في الأعمال المتعلقة بالمشاعر".

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وعن تجربة الـ 60 حلقة، أكدت أنوشكا: لا أنشغل كون المسلسل 15 أو 40 أو 60 حلقة، بل يهمني دوري الذي أقدمه في العمل وأظهر من خلاله أمام الجمهور، و"اطمني تجربة لقيت نفسي فيها".

وعن حقيقة مشاركتها في مسلسل "بيت القبائل" وفيلم "الفارس"، فقالت: "(الفارس) بطولة كريم عبدالعزيز، وعمل لم يكتمل بعد وما زال في مرحلة الكتابة، أما (بيت القبائل) فجمعني حديث عنه مع المخرج حسني صالح، ولكني لا أستطيع الحديث عنه حاليًا".

مسلسل "اطمني" يشارك في بطولته سامح الصريطي، أحمد حاتم، يسرا اللوزي ورشا مهدي،، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج أحمد يسري.