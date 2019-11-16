تراند اليوم : إصابة فنان شهير بانهيار عصبي فور تلقيه هذا الخبر...

كشفت الفنانة نهال عنبر عن تفاصيل مثيرة حول الحالة النفسية السيئة التي يعاني منها الفنان أحمد الفيشاوي.

وقالت نهال عنبر أن الفيشاوي منذ تلقيه خبر وفاة هيثم أحمد زكي وهو في حالة نفسية سيئة شخصت على إنها انهيار عصبي ولا يستطيع الخروج منها، ويرجع ذلك إلى قربهما من بعضهما البعض وأن هيثم كان صديق طفولته وتربيا سويا.

وأشارت نهال عنبر إلى أن نجلها المخرج ” حسام الحسيني ” وأحمد الفيشاوي اللذان كانت تربطهما صداقة قوية بالفنان الراحل قاما بتأسيس ” جروب ” على تطبيق واتس آب من أجل عمل صدقة جارية على روح صديقهما هيثم أحمد زكي .. وبالفعل قاما بختم القرآن 6 مرات على روحه حتى الآن وقاما بعمل بعض الأعمال الخيرية كصدقة جارية على روحه .

كما تبرع أحد أصدقاء حسام الحسيني بمبلغ مالي كبير لبناء مسجد لهيثم أحمد زكي