تعرفوا إلى أحداث حلقة الغد من عروس بيروت قبل عرضها: ثريا تقطع علاقتها بفارس وتسافر إلى جهة مجهولة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - في الحلقة المتوقعة مساء يوم الأحد 17 نوفمبر- تشرين الثاني، ستتصاعد الأحداث في قصر الضاهر للذروة بصورة سريعة ومثيرة تحبس الأنفاس حول مصير فارس وثريا بعد موت طفلتهما المنتظرة.

"عروس بيروت" من بطولة: كارمن بصيبص،و ظافر العابدين وتقلا شمعون،ولينا حوارنه وضحى الدبس ومحمد الأحمد ونخبة من نجوم لبنان.



آدم يعترف لخليل أنّ والدهما واحد.. ويخطط لرفع قضية إرث

الخدم يحبون ثريا ويشاركوها حزنها على وفاة طفلتها



تتصالح سارة مع آدم،ويعودان لاستئناف علاقتهما،ويتجه آدم إلى مقبرة عائلة الضاهر،ويقابل خليل ونايا،وحين تغادر نايا إلى السيارة،يعترف آدم لخليل وهما أمام مقبرة والدهما فوزي بيك:أنت أخي،ليس بالمعنى الذي تظنه،بل أنت أخي الحقيقي من جهة الأب،والدنا واحد هو فوزي بيك،عندما تتقبل الأمر،اتصل بي لتعرف كامل الحقيقة.

ترك آدم شقيقه خليل في المقبرة مذهولا من اعتراف آدم الغريب،بينما آدم تلقى بسعادة اتصال محامي مشهور،قبل قضيته التي سيرفعها ضد عائلة الضاهر المعروفة في المنطقة كلها.



ليلى تصعق وتحزن لوفاة حفيدتها المنتظرة

عروس بيروت



حين يبلغ هادي عائلة الضاهر بوفاة طفل فارس وثريا،تصدم ليلى وتغادر مائدة الطعام حتى لا يرى أحد لحظة ضعفها ودموعها المنهمرة حزناً على وفاة حفيدتها الثانية المنتظرة بعد أمير من ابنها الأكبر فارس وثريا.

ثريا مصدومة ومصدومة لخسارتها طفلتها قبل ولادتها

يمضي فارس ليلته مع ثريا في المستشفى ،وفور استيقاظها تقول له بحزن وذهول: لم أستطع حماية طفلنا.

فيخفف عنها قائلا بحب: لاذنب لك،نحن خاطرنا بقبوله،والمضي بالحمل رغم إعلامنا بحالته الطبية ،ما حدث قضاء وقدر لا علاقة لك به.



ثريا تعود مذهولة صامتة للقصر

عروس بيروت



تجد خالة ثريا جميع من في المنزل شارد وحزين،فتخبرها نايا بأنهم فقدوا الطفل،فتصرخ:ثريا؟ ولماذا نحن هنا وليس في المستشفى؟

يعيد فارس بسيارته ثريا للقصر صامتة ومذهولة ،واستقبلها الجميع بمحبة وتعاطف ،وهم يصارعون دموعهم حتى لا تنهمر من عيونهم،وتفضح حزنهم أمام ثريا التي يجب أن يساعدوها لتنهض من بئر حزنها وتتخطاه وتخرج منه كما كانت قوية ومتفائلة وبطريقة تمزق قلوب من في القصر من سكان وخدم،والجميع تقاسموا الحزن حتى نايا التي كانت تغار من ثريا،شعرت بالحزن،فاحتضنت جنينها بيديها فور سماعها خبر خسارة ثرية طفلها.



ثريا تعتزل أهل القصر في غرفتها وتمتنع عن تناول الطعام

عروس بيروت



ثريا مذهولة وصامتة بحالة شلل جسدي وفكري وعقلي تام لا تتحرك في سريرها، لا تتحدث مع أحد ، لا تستقبل أحد،وتمضي أيام طويلة صامتة بدون طعام في غرفتها.

يحاول فارس إخراجها من عزلتها،ويقول لها دامع العينين،أنا أيضاً خسرت طفلتي ،وقلبي محطم،لم أستطع فعل شيء لابنتنا،فدعيني أفعل لك شيء ما.

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فارس ينجح بإطعام ثريا



يقول فارس لثريا: تكلمي معي،أنت سندي. وحين ييأس ويريد الخروج من الغرفة توقفه بكلماتها: ماذا أستطيع أن آكل؟

فيسألها ماذا تريد ،فتقول له: شطيرة "ساندويش" ،وترفض تلبية طلبه بتناول الطعام في الحديقة لتنشق الهواء النقي،فيقول لها: كما تشائين،سنعد لك شطيرة من الجبن والسجق،ويهرول على الدرج فرحاً وهو يمسح دموعه حتى لا يراها أحد،بدأت ثريا في التعافي والعودة للحياة.

ويطلب من ربى تحضير الساندويش لثريا فيصرخ الخدم فرحاً،ويتعاونون جميعاً في إعداده بالمطبخ لها.

وتعكر عليه خالة ثريا صفو سعادته حين تطلب منه دخول غرفتها للتحدث معه لدقيقتين،وبالطبع ستحدثه عن سر أبوته لأمير.



فارس يطلب من خالة ثريا عدم التدخل بشؤونهما

عروس بيروت



تصارح خالة ثريا فارس بأنها عرفت بأنه والد أمير،فكيف يفعل بها هكذا ويخدعها؟ خاصةً وأنّ رنا تقربت من ثريا وأصبحت صديقتها وأيضاً طبيبتها الخاصة؟

فيدافع فارس عن نفسه قائلا: في اليوم الذي خرجنا فيه لإجراء الفحص،كنت أنوي تناول العشاء مع ثريا ومصارحتها بالحقيقة قبل أن تعرفها من شخص آخر قبلي،وأخفيت عنها سر أمير حرصاً مني على سلامة حملها وسعادتها،لكن موت الطفلة فاجأني ومنعني من مصارحتها .

أنا لست متنصلاً من مسؤولياتي كأب،رنا سافرت ولم تقل لي إنها حامل.فأرجوك لا تتدخلي بيني وبين ثريا



ثريا تهدي ملابس طفلتها وغرفتها لنايا



تخرج ثريا من غرفتها،وتهدي نايا ملابس ابنتها قائلة لها: لا تجعلي سعادتك بطفلتك حزينة بسببي،عيشي سعادتك،وشاركيني الركلة الأولى لطفلتك،وخذي الغرفة ونسقي ديكورها كما تشائين لطفلتك،فتتأثر نايا كثيرا بمشاعر وكرم ثريا تجاهها،فتدخل غرفتها وتمزق الصورة الحميمة التي تجمع فارس برنا قبل سنوات،بعد أن أخذتها من درجها وخبأتها حتى تفجرها بوجه ثريا،وتتسبب بأزمة ثقة كبيرة بينها وبين زوجها لتتخلص منها،ورمت بقايا الصورة الممزقة في سلة النفايات في غرفتها،ولم تنتبه لسقوط قطعة من الصورة على الأرض فيها وجه فارس وجزء من شعر رنا.



ثريا تعرف حقيقة أمير ورنا في حياة فارس من بقايا الصورة الممزقة



تجد ثريا بعض ملابس طفلتها التي لم ترها من قبل،وتقرر إعطاءها لنايا،فتدخل غرفتها ولا تجدها،وتلمح وجه فارس بمقطع ممزق من صورة،فتنحني وتأخذها،وتعرف أن بقاياها في سلة النفايات بالتأكيد،فتبحث عنها وتأخذها إلى غرفتها وتجمعها،فتصعق وتجن حين ترى فارس بأحضان رنا وسط حديقة وهما يضحكان بسعادة،وتقلب الصورة وتقرأ كلمات الحب الموجهة من فارس لرنا بمناسبة مرور عامين على حبهما ودخولها حياته،فتصعق،وتدرك إنه هو والد أمير الحقيقي،وعادت رنا لتؤسس أسرة لأمير مع والده،فتجن وترمي فراشها،وتشعر بأنّ كل من فارس ورنا خدعاها،وأدخلا أمير إلى حياتها بالكذب.



ثريا تقطع علاقتها بفارس وتسافر إلى جهة مجهولة



يعود فارس إلى غرفته،ويجدها فارغة،خالية،باردة،لا وجود لثريا فيها لاهي ولا عطرها ولا رائحتها الجذابة،يجد ورقة صغيرة ملصقة على مرآة الغرفة وفيها كلمة واحدة خطتها ثريا بيدها للمرة الأخيرة له: انتهى.

وفي المطار في بيروت،تجر ثريا حقيبتها،وتغالب دموعها،وتنتهي الحلقة وربما الموسم الأول بسفر ثريا بالطائرة في الجو إلى جهة مجهولة لا يمكن أن يعثر فارس عليها بفترة قصيرة.

فهل هذه هي نهاية زواجهما وحبهما أم هناك فصل آخر مختلف لعلاقتهما في الأيام القادمة؟

وهل إختفاء ثريا سيجبر فارس على الزواج من رنا لتكوين أسرة تدفىء قلب إبنه أمير؟

وهل ستشفى رنا من مرضها القاتل أم تموت؟

كل هذا سيتضح في الموسم الثاني من "عروس بيروت" الذي تحتل كافة حلقاته الترند في العالم العربي كله يومياً.