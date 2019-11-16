إن بارادوكس أول فيلم كويتي في قائمة الغولدن غلوب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2019 07:42 مساءً - أعلنت جمعية نقاد السينما العالمية الأجانب في لوس انجلوس التي تمنح جوائز الغولدن غلوب العالمية مساء أمس الأول عن القائمة النهائية للأفلام التي ستتنافس ضمن جوائز أفضل فيلم أجنبي . وضمن القائمة جاء اسم الفيلم الكويتي الروائي " ان بارادوكس " للمخرج حمد الصراف وهو أول فيلم كويتي روائي يشارك في التنافس على جائزة افضل فيلم أجنبي ضمن جوائز الغولدن الغلوب العالمية .



وأشارت القائمة إلى تنافس 96 فيلماً من أنحاء العالم . من بينها عدة دول عربية ومنها لبنان بفيلم " 1982 " والمغرب "آدم" والجزائر " بيشا " والسعودية "المرشح الأفضل " .

تتويج نجم The Talent



من جانبه عبّر المخرج الكويتي الشاب حمد الصراف عن سعادته الغامرة أولاً باختيار فيلمه ضمن القائمة الشاملة للأعمال السينمائية التي ستتنافس هذا العام على جوائز الغولدن غلوب ضمن مسابقة " أفضل فيلم أجنبي " . وثانياً كما قال بالإقبال الجماهيري المتزايد على الفيلم سواء في صالات العرض المحلية أو الخليجية على حد سواء .



كما ثمن الصراف الدعم الذي يقدمه الجمهور المتذوق للسينما وأيضاً السند الكبير من شركة السينما الكويتية الوطنية " سيسكيب " والتي قررت تمديد عروض الفيلم في الصالات المحلية نتيجة للإقبال الإيجابي .

وقال المخرج حمد الصراف إن الفيلم يجد طريقة إلى عدد من المهرجانات والملتقيات السينمائية العربية والدولية خلال الفترة المقبلة .



وحري بالذكر أن فيلم " ان بارادوكس " قصة وسيناريو وحوار وإخراج حمد الصراف، وبطولة كل من فيصل العميري، جاسم النبهان من الكويت، فايز قزق، جفرا يونس وسامر إسماعيل من سورية، وغانم زرللي من تونس.