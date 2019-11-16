حمادة هلال يلتقي جمهوره في بورتو سعيد بهذا الموعد

أعلن الفنان حمادة هلال عن إحياءه حفلًا غنائيًا ضخمًا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 22 من شهر نوفمبر الجاري في بورتو سعيد.

ومن ناحية آخرى يستعد الفنان حمادة هلال لطرح أغنيته الجديدة، بعنوان "أوه لا لا"، والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن الفنان حمادة هلال شارك أخيرًا في بطولة مسلسل "ابن أصول"، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، بطولة كل من أيتن عامر، إيناس كامل، عماد رشاد، أحمد حلاوة، أحمد كرارة، محمد نجاتي، إسلام إبراهيم، وفاء سالم، حمزة العيلي، وفاء سالم، كريم أبو زيد، رانيا منصور، فراس سعيد، يحيى أحمد.

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وتدور أحداث المسلسل في أجواء اجتماعية حول

أبناء تمام الذي لديه أربعة أبناء غير أشقاء من أمهات مختلفة، لأنه كان متزوجًا أربع مرات.

وابنه الأكبر هو رجل أعمال وصاحب شركة ألماس ومجوهرات يتزوج أكثر من مرة مثل والده، بينما الابن الثاني هو سيف ملاكم وخريج هندسة برمجيات، ويبحث عن وظيفة، ويطلب هجرة إلى خارج مصر، الأخ الثالث جمال، وهو الابن الغيور الشرير يحاول الإيقاع بين والده وأخواته ويعمل دائمًا على إفتعال المشاكل، وتدور تلك الأحداث في إطار كوميدي.