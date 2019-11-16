رامي صبري يعبر عن شدة غضبه لهذا السبب

أعرب الفنان رامي صبري عن شدة غضبه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متسائلاً: هي الناس مبقتش بتسمع كويس ليه.. هو الجمهور اتغير لدرجة إن شغل المهرجانات بقي بيتسمع أكتر من الأغاني . هو إيه اللي حصل؟! يعني يا ريت الجمهور يقدر المجهود والشغل المحترم الليإحنا بنعمله.. مينفعش الترند يبقي مهرجانات.. عيب.
وكان في الفترة الأخيرة حدث العديد من المشادات بين الفنانين، وبين مطربين المهرجانات، إذ كانت أغانيهم يتم أخذها لتعيد توزعها مرة أخرى بالإليكترونيك الشعبي الشهير باسم مهرجانات الشعبي.
وهناك بعض النجوم من دافعوا عن مثل
يذكر أن الفنان رامي صبري طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان فارق معاك، ويحتوي الألبوم على 12 أغنية، من أبرزهم: (أنا بابا)، (هو في كدة)، (صعبان عليا)، (بتهتمي).
وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بجميع الأسواق، وأيضًا حاز على نسبة مشاهدة تخطت حاجز المليون نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب.
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