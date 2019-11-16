كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"نظام تذكرتي".. تعرف على طريقة حضور مهرجان القاهرة السينمائي 41 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي مع منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي، على تنظيم حضور المهرجان بإستخدام سيستم تذكرتي، وذلك بعد نجاحه اللافت في جميع المجالات التي عمل عليها، سواء على المستوي الرياضي وهو ما ظهر في حضور بطولتي امم افريقيا للكبار والشباب في مصر، او علي المستوي الفني والذي ظهر في تنظيم عددة حفلات غنائية لكبار الفنانين والفنانات.

وينطلق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته رقم 41، خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، بدار الأوبرا المصرية، ومن المنتظر ان يخرج مهرجان القاهرة السينمائي في هذه الدورة بشكل مختلف وبشكل اكثر احترافية ،في ظل رئاسته من قبل الفنان والكاتب المبدع محمد حفظي وعمر قاسم المدير التنفيذي، وهو ما سيظهر علي كافة أوجه وانشطة المهرجان ليس فقط على المستوي الفني من خلال تقديم مجموعه كبيرة من الأفلام والاستعانة بعدد كبير من الكوادر سواء في لجنة التحكيم او بالنسبة للجان المشرفة علي المهرجان، ولكن ولأول مرة من خلال الاهتمام

بوضع اليه لحضور الجماهير والمدعوين، والتي ستكون عن طريق نظام تذكرتي.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ41، المخرج المصري الكبير شريف عرفة، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة، كما سيشهد المران تكريم النجمة منة شلبي وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، وهناك العديد من الأشياء التي تحدث لأول مرة في نسخة العام الجاري من المهرجان والتي ستمثل طفرة نوعية، منها ان جائزة الجماهير ستحمل اسم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المكسيك ضيف شرف المهرجان، سيعرض المهرجان اكثر من ٣٠ فيلم في عرضهم الأول، التوقيع علي ميثاق للمساواة بين الرجال والنساء، مضاعفة عدد العروض الخاصة، توفير تذاكر مخفضة لطلاب جامعة القاهرة وغيرها من المفاجأت التي تستعد ادارة المهرجان لكشف النقاب عنها قبل وخلال فعاليات المهرجان.