تراند اليوم : شيرين عبد الوهاب تتبع طقوس دينية بعد حفلاتها -تعرف عليها

أجرت الفنانة شيرين عبدالوهاب لقاء تلفزيونيا مع الإعلامي عمرو أديب عقب انتهاء حفلتها في موسم الرياض، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا.

وقالت شيرين لعمرو أديب، إنها لها طقوس تقوم بها قبل الحفلة حيث تأكل الكثير من الشوكولاتة الغامقة، والفراولة لتهدئ أعصابها، بينما تقوم بالتسبيح بعد انتهاء الحفلة، حيث عبّرت قائلة:” بعد الحفلة بفضل اسبح وأشكر ربنا لحد ما أنام”.

يذكر أن آخر ألبومات شيرين، الغنائية البوم “نسّاي”، والذي حقق نجاح كبير جدا فور طرحه في الأسواق وتضمن العديد من الاغاني كان من بينها :” حبه جنة”، و”الكدابين”، و”كلام عنيه”، و”ضعفي”