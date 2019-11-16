كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 06:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” ريهام عبد الغفور ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لأحد الإعلانات التي تم تداولها على السوشيال ميديا على نطاق واسع . والتي تضمنت صورة لفتاة تشبه ريهام عبد الغفور بشكل كبير والذي جعل الكثير من المتابعين يعتقدون بإنها هي . لتخرج ريهام بالتعليق على هذا الإعلان وصورة تلك الفتاة قائلة : ” دي مش أنا دي واحدة شبهي .. بس غالبا شبهي أكتر مني ” . Advertisements وجاءت تعليقات المتابعين الذين صدموا بإنها ليست الفتاة الموجودة بالإعلان .. ومن بينهم جاء تعليق الفنان ” حسن الرداد ” الذي قال : ” أنا فكرتها إنتي ” .. وعلقت الفنانة ” بسمة ” قائلة : ” بجد ؟؟ بتهزري طبعا ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. شبيهة ريهام عبد الغفور والأخيرة ترد : ” دي مش أنا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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