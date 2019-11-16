بيار رباط وزوجته ينتظران مولودهما الثاني.. هذا جنسه

اعلن مقدم البرامج بيار رباط أنه ينتظر مع زوجته جنى دوماني مولودهما الثاني.

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واتخذ “رباط” من حسابه الخاص عبر موقع انستغرام منبراً ليكشف عن الخبر السعيد وذلك بعد ان نشر صورة تجمعه مع زوجته، كاشفاً انهما ينتظران صبياً.

نذكر ان “رباط” كان قد تزوج من جنى دوماني في 22 آب/اغسطس 2015، في حفل حضره حشد كبير من الاهل والاصدقاء ووجوه معروفة من اهل الصحافة والاعلام والمجتمع وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 استقبل الثنائي مولودتهما الاولىAudrey .