شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم نابلسى يتعاون مع زياد برجى فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب الأردنى أدهم نابلسى فى أغنية جديدة من كلمات أحمد ماضى وألحان زياد برجى، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة ويقدمها بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وأحيا مؤخرا أدهم نابلسى حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الصيف 2019، بمشاركة المطربة نسمة محجوب، بأحد مسارح التجمع الخامس وقدم من خلاله عدد من أغانيه منها "هوى الحب، نسخة منك، شدنى غمرنى، مشتاق".

يشار إلى أن أدهم نابلسى مغنى أردنى من أصل فلسطينى، وُلد فى الأردن عام 1993، وهو الابن الأصغر فى عائلته، ولديه شقيقة وشقيقان أكبر منه، وينتمى لعائلة فلسطينية الأصل، وشارك فى برنامج اكتشاف المواهب الغنائى "إكس فاكتور"، وانطلق بعدها نابلسى فى عالم الغناء، وقدم العديد من الأغانى الناجحة، أبرزها أغنية "هو الحب" التى تخطت 120 مليون مشاهدة على "يوتيوب".