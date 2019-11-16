تقرير يكشف عن أسعد شعوب العالم ودولة عربية من بينهم

كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 05:53 مساءً - كشفت شبكة حلول التنمية المستدامة عن أحدث تقاريرها حول السعادة العالمية والدول التي تضمنتها قائمة أسعد شعوب العالم .

واحتلت دولة فنلندا المرتبة الأولى عالميا في القائمة وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الـ 28 ضمن أسعد شعوب العالم من بين 156 دولة في التقرير السنوي .

ويتم التصنيف في هذا التقرير مرتكزا على السعادة في المجتمع لاصدار النتائج ووفقا لما مر به الشعب على مر السنين .. كما يتم تسليط الضوء على التقنيات والمعايير الاجتماعية والسياسات الحكومية التي دفعت لهذه التغييرات .

يذكر أن شبكة حلول التنمية المستدامة تم انشاؤها عام 2012 بقرار من الأمم المتحدة .