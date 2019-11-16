تامر مرسي يتعاقد مع العدل جروب من أجل نيللي كريم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عقد تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جلسة عمل مع المنتج جمال العدل رئيس شركة العدل جروب مالتي ميديا، وذلك بصدد التعاون في مشروعات درامية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتم الكشف عن تفاصيل التعاقد على مسلسل باسم «النصابين» من تأليف عمرو الدالى واخراج احمد مدحت وبطولة النجمة نيللى كريم وآخرين ليتم عرضه في رمضان 2020.

ويأتي هذا التعاون بعد إعلان الشركة عن التعاون مع الشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي.

وصرح مرسي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الشراكات مستمرة من أجل الارتقاء بالدراما المصرية من خلال نصوص جيدة تليق بالأسرة المصرية والعربية.

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وحول العمل الفني أشارت نيللي كريم، في تصريحات سابقة، أن ‘النصابينالذي يشاركها بطولته آسر ياسين هو مسلسل رومانسي كوميدي من إخراج أحمد مدحت.

وعلى جانب أخر، كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم عن صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، أمام شاطئ الجونة.

نيللي ظهرت في الصورة وهي ترتدي مايوه، وكشفت اللقطة عن ظهرها العاري، وكتبت معلقة: «بحر سباحة البحر الاحمر الجونة».

وأثارت الصورة سخرية الجمهور بسبب الحروق التي بدت واضحة على بشرة نيللي كريم، ولم تحاول الفنانة إخفائها، فبدت سمراء.

والجدير بالذكر أن نيللي كريم حققت نجاحا كبيرا بعد عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، في موسم عيد الأضحى.