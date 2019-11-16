"روما".. أول فيلم لـ"نتفليكس" على أسطوانات "بلو راي"

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هشام لاشينالسبت 2019/11/16 05:30 م بتوقيت أبوظبي
مشهد من فيلم "روما"
أصبح الفيلم المكسيكي "Roma" لألفونسو كوران هو أول فيلم من إنتاج "نتفليكس" يحصل على إصدار أسطوانات "بلو راي" (BluRay) و"دي في دي" (DVD)، وذلك بفضل مجموعة "كريتيريون" المتخصصة في هذا المجال.
ويعرض الإصدار بنفس تقنية "الدولبي" التي عرض بها الفيلم الفائز بجوائز الأوسكار كأفضل إخراج وتصوير وأفضل فيلم أجنبي في عام 2018.
وأسطوانة الـ"بلو راي" هي قرص شعاعي أو قرص الأشعة الزرقاء، لتخزين البيانات مصمم ليحل محل الـ"دي في دي"، لأنه يستوعب مساحات تخزين أكبر بكثير من أسطوانات الـ"دي في دي" الشهيرة.
وحسب موقع مجلة "فارايتي" الأمريكية، يعتبر "روما" هو أول فيلم من إنتاج "نتفليكس" تتعاقد عليه مجموعة "كريتيريون"، حيث يتم عرضه مع 5 أفلام وثائقية منفصلة حول كواليس عمل الفيلم، منها لقطات من وراء الكواليس، ومقابلة مع مخرج الفيلم، وفيلم وثائقي عن الصوت، وفيلم عن عمليات ما بعد الإنتاج، وفيلم عن التأثير الاجتماعي للعمل في المكسيك.
ويشكل "روما" سيرة ذاتية لمخرجه، حيث إن جميع شخصيات فيلمه وأحداثه لها أصل في حياته الخاصة، من خلال سرد طفولة المخرج وخادمة ساعدت في تنشئته في مدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك في أوائل السبعينيات.
الفيلم تأليف وإخراج ألفونسو كوران وبطولة يايلتيزا أبارسيو، ومارينا دي تافيرا.
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