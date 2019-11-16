الشاب خالد يثير الجدل بأسعار تذاكر حفله.. وهذا أجره!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد الضجة التي أحدثتها الفنانة الإماراتية أحلام بسبب الأسعار المرتفعة لتذاكر حفلها المنوي إقامته الاثنين المقبل بجامعة الأميرة نورة بالرياض، يبدو أنَّ الأمر انتقل أيضًا إلى حفل الفنان الجزائري الشاب خالد والمنوي إقامته في المغرب.

وأثارت أسعار تذاكر حفل الشاب خالد جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين المنظمين بأنهم قاموا بتحديد أسعارٍ باهظة لحضور سهرة "ملك الراي"، معتبرين أنَّ هذه الأسعار لن تكون في متناول كافة عشاقه؛ إذ حددت إدارة الحفل، الذي سيقام في منتجع مزاغان المغربي نهاية الشهر الحالي، بـ 155 دولارًا أمريكيًا للدرجة الأولى، و100 دولار أمريكي للدرجة الثانية.

وكانت تقارير إعلامية كشفت عن أن الشاب خالد سيتقاضى لقاء هذا الحفل الذي سيحيه يوم الـ 30 من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي مبلغ 800 ألف درهم مغربي، أي ما يعادل 83 ألف دولارٍ أمريكي، وسيكون الحفل لمدة ساعتين متواصلتين يقدم خلالها أشهر أغانيه.

ويأتي هذا الحفل بعد غياب طويل عن قيام الشاب خالد بإحياء حفلات في المغرب، البلد الذي يحمل جنسيته إلى جانب جنسية بلده الأصلي الجزائر.

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ويذكر أنَّ الشاب خالد نجح في الغناء داخل العاصمة السعودية الرياض للمرة الأولى في بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي إلى جانب مغني الراب الجامايكي شون بول على مسرح الفنان محمد عبده في منطقة البوليفارد، ليكون ذلك الحفل بعد عامين من نجاح حفلته الغنائية في جدة نهاية عام 2017، قدم خلالها باقةً من أعماله العربية التي يحبها جمهوره، والتي حققت انتشارًا واسعًا بالوطن العربي، كما و حظيت الحفلة بحضور كثيف من الجمهور السعودي.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية، تركي آل الشيخ، نشر فيديو للحفل الحماسي معلقًا: “الشاب خالد في بوليفارد الرياض".

وعلى صعيد آخر يواجه الشاب خالد، دعوى قضائية من إحدى الشركات المختصة في تنظيم الحفلات في فرنسا، بسبب امتناعه عن إحياء سهرة فنية بباريس وإخلاله ببنود العقد الذي كان يجمعهما، الأمر الذي تسبب في خسائر مالية كبيرة للشركة حددت في 44 ألف دولار أمريكي، كانت بررت إدارة أعماله حينها بعدم قيام النجم الجزائري بإحياء الحفل بدافع حصوله على عرضٍ ضخم من شركة أخرى.