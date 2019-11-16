أصالة: رحلتنا سريعة.. وابناها خالد وشام يعلّقان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة السورية أصالة نصري حالة من الجدل مجددًا بين الجمهور بعدما تحدثت عن رؤيتها للحياة، في رسالة جديدة تحمل في طيّاتها الكثير من الدلالات وفق المعلقين، نتيجة مرورها بأزمة مع زوجها المخرج طارق العريان.

وقالت أصالة: "رحلتنا سريعة وبسيطة، لها عناوين نحن منّ كتبها، وشرحها نرى نتائجها بأولادنا، أصحابنا والمجتمع الّذي نحيا فيه، علينا أنّ نُحسن التّصرّف كيّ يتعلّموا منّ أفعالنا لا أقوالنا، فإنّ تطابق ما نقول مع ما نفعل فلا خوف على منّ نرجو منّهم الخير".

وأضافت: "المتعة الحقيقيّة هي أنّ نرى نتاج أفعالنا بمنّ حولنا، نريد أن يُكملوا ما بدأناه، وإن زادوا عليه سيكون خيرًا وفخرًا لنا، وإنّ تكاسلوا لنّ يحيدوا على ما رسمناه لهم".

وأنهت رسالتها: "فاجعل أفعالك تشرح ما تقول، ولا تفعل ما تخجل أنّ تُجاهر به، ضميرنا الفطري الّذي نُحاول إيذاءه هو أصل إنسانيتنا، ودون ذلك لا أهميّة لوجودنا ولا لما نفعل، وليس مهمًّا ما نقول مهما جمّلنا الكلام".

رسالة أصالة الجديدة لم تمر مرور الكرام على الجمهور، وذلك بعد انشغالها في الأيام القليلة الماضية بإحيائها الحفلات الغنائية من بين المملكة العربية السعودية ومصر، وطالب عدد من محبيها أن تضع حدًا لأزمتها التي تمرّ فيها، مشيرين إلى أن فضفضتها بهذه الطريقة تثير قلقلهم رغم أنها تريحها؛ لأنها تحاول أن لا تكبت مشاعرها الحالية لنفسها، بل تريد تفريغها برسائل غامضة تتعلق بالحياة وحتى على المستوى الشخصي والعائلي والمهني.

في غضون ذلك، خرج خالد أيمن الذهبي ابن أصالة من زوجها الأول عن صمته وردّ على كل الشائعات التي تتحدث عن انفصال والدته عن طارق العريان، ونشر صورة ظهر فيها مع والدته، التي أمسكت بيد زوجها المخرج طارق العريان، ولم تتضح إن كان التقاط هذه الصورة قبل الأزمة أم بعدها.

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لكن خالد أرفق الصورة بتعليق باللغة الإنجليزية قال فيه:" هذا للأشخاص ذوي الأحلام الفارغة، لا يزالون متمسكين بكلمة ربما.. لا تتخلَّ عن أحلامك حتى عندما يبدو الأمر مستحيلًا".

خالد لم يكن وحده الذي تضامن مع والدته، بل عادت شقيقته شام لتدعم والدتها مجددًا، وقالت في رسالة لها:"ماما بكلمة منك بتغير كل مجرى تفكيري.. بنظرة منك بتخلي قلبي يدق وخاف على خوفك علي. إنت مرايتي".

وتابعت: "طول عمرك بتعرفي تشكلي تفكيري، شخصيتي، وتصرفاتي مثل ما خيالك راسمني.. وأنا أسعى كون تلميذة شاطرة، أتعلم منك ومن خبرتك بسرعة.. أنت ميزاني، مرايتي، ومثلي الأعلى.. بحبك يلي حياتي تحت أقدامك".

وكانت شام بين حضور حفل والدتها في ختام فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان الموسيقى العربية، والذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.