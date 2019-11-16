ديميت أوزديمير تشارك الجمهور بخطوتها الجديدة.. وتستعدّ لهذا المسلسل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ستكون الفنانة التركية الشهيرة ديميت أوزديمير وجهًا إعلانيًا جديدًا لشركة شامبو بانتين، بعد انتهاء عقد الشركة مع زميلتها في المهنة الممثلة نسليهان أتاجول وقرارها بعدم تجديده.

ديميت لم تفوّت الفرصة، وشاركت جمهورها عبر حسابها على إنستغرام فرحتها بهذه الخطوة الجديدة، مبدية حماسها الشديد كما ظهرت في الصورة.

وجاء اختيار الفنانة ديميت أوزديمير بسبب نجاحها اللافت الذي حققته، إثر مشاركتها في البطولة مع النجم جان يامان في مسلسل "الطائر المبكر"، فخطفت الأضواء وأصبحت من أشهر النجمات حول العالم.

وحقق مسلسل "الطائر المبكر"، نجاحًا داخل وخارج تركيا، وحافظ على نسب مشاهداته فاستمر حتى الحلقة الـ51 بلا توقف مثل معظم المسلسلات التركية حاليًا.

وعلى إثر ذلك قررت شركة الشامبو باستبدال الوجه الإعلاني السابق نسليهان أتاغول بديميت أوزديمير، والتي ستتقاضى أجرًا وصل لثلاثة أضعاف الأجر الذي كانت تتقاضاه نسليهان في حملة بانتين الدعائية السابقة.

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وكانت أتاغول تتقاضى مبلغ مليون ليرة تركية؛ أي ما يقارب الـ141 ألف دولار أمريكي، بينما ستتقاضى زميلتها أوزدمير مبلغ 3 ملايين ليرة تركية؛ أي ما يقارب الـ450 ألف دولار.

وبحسب صحف تركية؛ فإن اتجاه شركة الشامبو لأوزديمير جاء نتيجة التنمر الذي تعرضت له نسليهان من قبل إحدى المذيعات، والتي علقت على شعرها منتقدة اختيار شركة بانتين لها ووصفتها بالمخادعة، وأن عليها أن تختار وجهًا إعلانيًا يمثل منتجها بشكل أفضل في المرات القادمة.

وكانت نسليهان تعرضت للتنمر في حدث خاص بأحد متاحف إسطنبول في تركيا شهر فبراير الماضي، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة جدًا وتركت شعرها على طبيعته منسدلًا على كتفيها، فبدا غير مرتب بشكل واضح.

وفي سياق آخر يتعلق بآخر أعمالها الفنية؛ تستعد الممثلة ديميت أوزديمير لتصوير أحد أعمالها الدرامية بعنوان "منزلي"، ويشاركها الممثل النجم ابراهيم شليكول، وأحداث القصة مستوحاة من أحداث قصة حقيقية، كتبتها المؤلفة التركية جوليسيرين بودايشوجلو صاحبة كتاب "عروس إسطنبول"، والذي تم تحويله لاحقًا لمسلسل يحمل الاسم نفسه، كما تم إنتاج نسخة عربية منه أيضًا في هذا العام تحت عنوان "عروس بيروت".